Rbs'teki Kamu Hisseleri Zararına Elden Çıkarılabilir

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkenin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland'ın (RBS) kamu hisselerini zarar etmek pahasına elden çıkarabileceğini açıkladı.



İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Hammond, 2008 yılındaki banka kurtarma planın kapsamında kamuya 45 milyar sterlin bedelle aktarılan RBS'in yüzde 72 hissesinin zararına elden çıkarılabileceğini söyledi.



Hammond, "Gerçek dünyada yaşamalıyız. Amacımız bankayı en kısa zamanda uygun hisse bedelleri karşılığında özel müteşebbise geri döndürmek. Bu meblağ bir önceki hükümetin ödediğinin altında olabilir." ifadelerini kullandı.



Hammond daha önce bankadaki kamu hisselerinin 2020 yılına kadar elden çıkarılmasının planlanmadığını açıklamıştı.



RBS son 9 yıldır peşpeşe zarar açıklamaya devam ediyor.



Banka geçen yıl itibariyle 7 milyar sterlin zarar açıklamış, bilançodan cezalar için ödenmek üzere 5,9 milyar sterlinin ayrıldığı belirtilmişti.