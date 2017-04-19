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Rbs'nin Kamu Hisseleri Zararına Elden Çıkarılacak
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Rbs'nin Kamu Hisseleri Zararına Elden Çıkarılacak

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, RBS'nin yüzde 72 hissesinin zararına elden çıkarılabileceğini söyledi.

Rbs'nin Kamu Hisseleri Zararına Elden Çıkarılacak

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, RBS'nin yüzde 72 hissesinin zararına elden çıkarılabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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İngiltere, Bakan