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Rbs, Mortgage Soruşturması İçin 3,8 Milyar Dolar Daha Ayırdı
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Rbs, Mortgage Soruşturması İçin 3,8 Milyar Dolar Daha Ayırdı

NEW İskoç bankacılık devi Royal Bank of Scotland (RBS), ABD'de konut kredisi (mortgage) kapsamında devam eden soruşturmasıyla ilgili 3,8 milyar dolar daha fon ayırdığını duyurdu.

Rbs, Mortgage Soruşturması İçin 3,8 Milyar Dolar Daha Ayırdı

NEW İskoç bankacılık devi Royal Bank of Scotland (RBS), ABD'de konut kredisi (mortgage) kapsamında devam eden soruşturmasıyla ilgili 3,8 milyar dolar daha fon ayırdığını duyurdu.

RBS'den yapılan açıklamada, bankanın 2008 finansal krizinden önce gerçekleştirdiği konut kredisine dayalı menkul kıymetler (RMBS) faaliyetleri kapsamında ABD hükümeti tarafından sürdürülen soruşturma için 3,8 milyar dolar daha ek fon ayırdığı belirtildi.

Açıklamada, böylece söz konusu fonun toplam miktarının 8,3 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Ayrılan ek miktarın RBS'nin 24 Şubat'ta açıklanacak 2016 yılı bilançosuna yansıtılacağı kaydedilen açıklamada, bankanın ABD Adalet Bakanlığı'yla görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın ne zaman sonlanacağı ve bankanın anlaşmaya varma olasılığı hakkındaki bilgilerin "henüz kesinleşmediği" ifade edildi.

RBS'in açıklamasının ardından bankanın New York borsasında işlem gören hisselerinin değeri yüzde 1,2 düşüş kaydederek 5,90 dolara geriledi.

Geçen ay, Alman Deutsche Bank 7,2 milyar dolara, İsviçreli Credit Suisse de 5,3 milyar dolara RMBS faaliyetleri kapsamında ABD Adalet Bakanlığı'yla anlaşmaya varmıştı.

RMBS faaliyetleriyle ilgili soruşturmalarda, daha önce, ABD'li bankacılık ve yatırım devlerinden Goldman Sachs 5 milyar dolara, JP Morgan Chase 13 milyar dolara, Bank of America 16,6 milyar dolara ve Citibank 7 milyar dolara ABD hükümetiyle anlaşma sağlamıştı.

İngiliz bankacılık ve finansal hizmetler devi Barclays'in soruşturması ise devam ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Konut Kredileri, Konut Kredisi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citi Bank, 24 Şubat, New York