Razer'dan 3 Ekranlı "12k" Laptop

Laptop'lara birden fazla ekran eklemeye izin veren Packed Pixels gibi projelere daha önce rastlamıştık. Ancak kendiliğinden üç ekranla gelen bir laptop arıyorsanız, Razer'ın Project Valerie laptop'una göz atmalısınız.



CES 2017'de sergilenen Project Valerie, bir ana ekrana, dışarıya doğru mekanik olarak kayan iki ek ekrana sahip bir konsept laptop. Üç ekranın her biri 17,3 inç'lik 4K çözünürlüklü IGZO panel olduğundan, karşınızda teknik olarak 12K çözünürlüklü bir laptop duruyor. Nvidia'nın "surround view" teknolojisini destekleyen cihaz, G-Sync ile frame rate'i akışkan tutuyor.







Bu kadar çok pikseli yönetmek elbette her laptop'un harcı değil. Razer, laptop'un özelliklerinden bahsetmese de, cihazın bir GeForce, GTX 1080 ile geleceğini (veya böyle bir seçeneğin olacağını) söylüyor. Laptop, sadece oyuncuları değil, yüzde 100'lük Adobe RGB renk isabeti sayesinde profesyonel kullanıcıları da hedefine alıyor.



38mm kalınlığında tamamen alüminyumdan oluşan bir kasaya sahip Project Valerie, yaklaşık 5,5 kg ağırlığında.







Laptop şu an halen konsept aşamasında ancak fazlasıyla ilgi çekici olduğunu düşünüyoruz. Yine de yakın bir zamanda gerçeğe dönüşmesi zor gibi görünüyor.



Project Ariana



Project Valerie'nin klavyesi, trackpad'i ve ek monitörleri, Razer Chroma'yı ve onun getirdiği geniş ışık efekti yelpazesini destekliyor. Project Ariana ise Chrome'un bir uzantısı ve RGB ışıklandırmayı sadece etraftaki çevre birimlere değil, odanıza genişletiyor.



Yüksek çözünürlüklü, geniş açılı balık gözü lense sahip bir video projektörü olan Ariana, ışık ve video efektlerini tüm odanıza gerçek zamanlı olarak yansıtıyor. Böylece oyun grafikleri ve renkleri, monitörünüzden odanıza taşıyor. Cihaz, yansıtılan görüntülerin odanın ışıklandırması ve odadaki eşyalarla uyum göstermesi için iki 3 boyutlu derinlik algılama kamerasından faydalanıyor.







Razer, Chroma'nın geleceğinin bu olduğunu söylüyor. Firma Ariana'yı gerçeğe dönüştürebilirse kendimizi gerçekten nefes kesen deneyimler içinde bulabiliriz. Ancak bunun pek kolay olmayacağı açık, en azından önceki girişimlere baktığımızda. Örneğin Microsoft'un IllumiRoom konsepti, konsept aşamasını hiç aşamadı ve şu an iptal edilmiş gibi görünüyor.