Raylı Sistem İçin İldem'e Tesis Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi, İldem Depo Sahası'nda raylı sistem araçlarına park alanı yapacak. Konuyla ilgili ihale yapıldı ve ihalede üç firma teklif verdi.



Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi'den sonra İldem'e de raylı sistem için tesis yapıyor. İldem depo sahasında park alanı yapılması işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 12 milyon 182 bin TL olan ihalede üç firma teklif verdi.



Katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Metroray İnşaat: 9 milyon 947 bin TL



Resa Yapı-Metro Mühendislik Ortak Girişimi: 11 milyon 880 bin TL



İleri Ray-İstanbul Ray İş Ortaklığı: 12 milyon TL



İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ