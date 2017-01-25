Raybüs Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Kütahya'da raybüs, bariyersiz hemzemin geçitte TIR'a çarptı, kazada TIR şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü, 2 makinist, 1 stajyer makinist ile 8 yolcu yaralandı. Raybüste sıkışan makinist, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından kurtarıldı.



Olay akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı karşısındaki bariyersiz tren hemzemin geçidinde meydana geldi. Eskişehir'den Afyonkarahisar'a gitmekte olan makinistliğini Resul Derin ile Abdülhalim Kara'nın yaptığı 72406 sefer sayılı raybüs hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Erhan Asılbay (36) yönetimindeki 06 EC 1359 plakalı cam malzemesi yüklü TIR'a çarptı. Kazada raybüsün metrelerce sürüklediği TIR'ın şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü.



Çarpmanın etkisiyle raydan çıkan raybüsün makinistleri Resul Derin, Abdülhalim Kara ve stajer makinist Emre Okyay ile 8 yolcu yaralandı. Raybüste sıkışan makinist Abdülhalim Kara, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD) ile Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren uğraştan sonra kurtardı. Yaralı 11 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ölen TIR şoförü Erhan Asılbay'ın cenazesi otopsi için DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna aldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.