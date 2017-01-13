Rauf Denktaş'ın Vefatının 5. Yılı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 5. ölüm yıl dönümünde Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.



Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC'nin eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı'nın eşi Aydın Denktaş, bazı bakanlar, milletvekilleri, sendika ve dernek temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.



Meclis Başkanı Siber, törende yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk halkının lideri Denktaş'ı ölümünün 5. yılında saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.



Denktaş'ın zor koşullarda devlet terörüne maruz kalmış bir halka, zekasıyla, cesaretiyle, bilgisiyle önderlik yaptığını ve tüm platformlarda üstün yetenekleriyle halkın sesi olduğunu belirten Siber, Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının varlığını dünyaya duyurduğunu söyledi.



Siber, Kıbrıs'ta devam eden müzakerelerin halkı mutlu edecek, yaşayabilir bir çözümle sonuçlanmasını arzu ettiklerini belirterek, toplumun belleğinin bu müzakerelerde en önemli yol gösterici olduğunu vurguladı.



Konuşmasının ardından Meclis Başkanı Siber, anıt özel defterini imzaladı. Siber, deftere şunları yazdı:



"Aziz Lider Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin bu adada kendi kimliği ile verdiği var olma mücadelesinde gösterdiğiniz liderlik hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kendi yurdunda gettolara sıkıştırılmış, devlet terörüne maruz kalmış bir halkı o zor koşullarda üstün diplomasi yeteneğiniz ve cesaretiniz ile her platformda temsil ettiniz. Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesini dünyaya duyurdunuz. Bugün siyasi eşitliğimizin kendi kimliğimizle, kendi bölgemizde varlığımızın ve güvenliğimizin temel alınacağı, Türkiye'nin garantisinde bir çözüm modeli arzulamaktayız. Kıbrıs Türk halkının toplumsal belleği, geçmişte yaşananların tekrarlanmayacağı, yaşayabilir bir çözüm modeline ulaşma yolunda en güçlü yol göstericisidir. Sizi ölümünüzün 5. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun."