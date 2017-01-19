Rasim Ozan Kütahyalı Fatih Terim'e 10 Bin Lira Tazminat Ödeyecek

Hayati KILIÇ, İstanbulDHA



Gazetici Rasim Ozan Kütahyalı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.



Kütahyalı daha öncede Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.