Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Terim'e Tazminat

FutbolArena - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile ilgili söylediği sözlerle ilgili açılan davanın sonucu belli oldu. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Terim'e 10 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırdı.



Hürriyet'in haberine göre; Kararını açıklayan mahkeme, Kütahyalı'nın sosyal paylaşım hesabından paylaştığı yazılar ve ifadeleri için Fatih Terim'e 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kütahyalı'nın Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol isimli programda söylediği sözler için de, 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.