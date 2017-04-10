Rasim Ozan: Galatasaray Aziz Yıldırım'ın Heykelini Dikmeli
Beyaz Futbol'un cumartesi yayınlanan bölümünde Sinan Engin, Beşiktaş taraftarının Atiba'nın heykelini dikmesi gerektiğini söylemişti.
Beyaz Futbol'un cumartesi yayınlanan bölümünde Sinan Engin, Beşiktaş taraftarının Atiba'nın heykelini dikmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözler son bölümde tekrar gündeme gelince 3 büyükler için bazı isimler dilendirildi. En çarpıcı yorum ise Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, 'Galatasaray en büyük başarıları onun döneminde kazandı' dediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaraylıl...
sponsored ads