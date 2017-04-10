Rasim Ozan: Galatasaray Aziz Yıldırım'ın Heykelini Dikmeli

Beyaz Futbol'un cumartesi yayınlanan bölümünde Sinan Engin, Beşiktaş taraftarının Atiba'nın heykelini dikmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözler son bölümde tekrar gündeme gelince 3 büyükler için bazı isimler dilendirildi. En çarpıcı yorum ise Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, 'Galatasaray en büyük başarıları onun döneminde kazandı' dediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaraylıl...