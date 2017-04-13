Rasim Kara: Beşiktaş, Lyon'u Eler

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rasim Kara FutbolArena'ya özel açıklamalarda bulundu. Kara, bu akşam Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ın tur şansını değerlendirdi.



Beşiktaş'ın Lyon'u eleyebilecek güçte olduğunu aktaran Rasim Kara, Beşiktaş'a bir Avrupa Kupasının çok yakışacağını ifade etti. İşte Rasim Kara'nın değerlendirmeleri:



"BEŞİKTAŞ, LYON'U ELER"



"Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor. Benim gönlüm Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesinden yanaydı ama, maalesef olmadı. Şu anda Lyon takımı herkes tarafından finali oynar diye gösteriliyor ama son oynadığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti. Savunmasında çok büyük problemler var. Hücumda gününü tuttururlarsa oynayacak Lacazette gibi oyuncuları var. Beşiktaş şu anki durumu ile Lyon'u eleyecek güçte."



"BEŞİKTAŞ'I FİNALE YAKIŞTIRIYORUM, BEKLİYORUM!"



"Ben çok büyük inanç içerisindeyim. Beşiktaş turu geçer. Ben Beşiktaş'a finali yakıştırıyorum. Finalde de her şey olur. Nasıl ki Galatasaray Arsenal'i ondan önce Leeds United'ı eledi, Leeds'te Arsenal kadar güçlüydü, bu iş finale geldiği zaman herşey olabilir. Beşiktaş'a buda yakışır hem ülke puanımız artacak hemde Avrupa Kupası'nın zamanı geldi." Futbol Arena