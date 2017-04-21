Rashford, United'ı Yarı Finale Taşıdı!

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında sahasında Anderlecht'i konuk etti.

Rashford, United'ı Yarı Finale Taşıdı!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Anderlecht'i 2-1 mağlup eden Manchester United, yarı finale yükseldi.

1-1 biten ilk maçın rövanşında Manchester United, Henrikh Mkhitaryan'ın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Anderlecht, 32'de Sofiane Hanni ile beraberliği yakaladı.

Mücadelenin 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca karşılaşmada uzatma bölümlerine geçildi.

107. dakikada sahneye çıkan Marcus Rashford, Manchester United'ı 2-1 öne geçirerek takımını yarı finale taşıdı.

(Sporvadisi.com)


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