Rapunzel ve Minyonlar Bir Dostluk Macerası

Prenses Rapunzel doğum günü şerefine annesinden bir altın top alır.Bir gün altın topu ile oynarken topunu kaybeder.Prensesimizin altın topunu prensimiz bulur.Yalnız bir şart ile altın topu verir.Prensin şartı prensesin kendisi ile dost olmasıdır.Prenses ve Prens kendi hikayeleri ile uğraşırken bir taraftan kötü cadı Şila kraliçenin tacını ele geçirmek için Prensin arkadaşı minyonu büyüler.Tacı ele geçirmek için yeni planlar kurar.Bu planlardan bir şekilde prensin ve Rapunzelin haberi olur.Bakalım olayları engelleyebilecekler mi...