Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi - Sarıyer Sanat

Sarıyer Sanat Çocuk Tiyatrosu'nun oyunu "Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi", çocuklar ile buluşmaya devam ediyor.



Kral ve kraliçenin bir erkek çocukları olur. Hırsızlar fidye için prensi kaçırırlar. Sihirli çiçeği bulup gençleşen yaşlı cadı, prensle aynı gün doğan ve sarayın terzisinin bebeği olan Rapunzel'in saçlarıyla sihirli çiçeğin bağlantısı olduğunu fark eder. Rapunzel'i kaçırıp ormanda bir kuleye hapseder. Rapunzel 18 yaşına geldiğinde şans eseri yolu ormana düşen prensle karşılaşır. Kahramanlarımız birlikte kuleden kaçarlar ve kaderlerine doğru eğlenceli bir maceraya atılırlar.