Rapor Almak İsterken Dolandırıldı

Eskişehir'de, sağlık raporu almak isterken 2 bin lira dolandırıldığı iddia eden vatandaş polisi başvurarak şikayetçi oldu.



Hoşnudiye mahallesi İstasyon caddesinde yaşayan N.A., daha önceden trafik kazası geçirdiğinden dolayı rapor çıkartması gerektiğini, iş yerine devamlı olarak gelip giden ve ismini M.K. olarak bildiği şahıs kendisine yardımcı olabileceğini söyleyerek doktor olduğunu ve isminin S.D. olduğunu söylediği bir şahısla tanıştırdığını anlattı. Farklı farklı zamanlarda S.D. isimli şahsın hesabına ve elden olmak üzere toplam 2 bin 10 TL para vermesine rağmen rapor işlemi yapılmadığını, M.K. isimli şahsa bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını belirten vatandaş şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR