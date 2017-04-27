Rapor Alamayınca Doktoru Tabancayla Tehdit Etti

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 23 yaşındaki R.K., devlet hastanesinde psikiyatri uzmanından askere gitmemek için rapor vermesini isterken, olumsuz görüş bildiren doktoru ve sekreteri kurusıkı tabanca ile tehdit etti. Polis olaya müdahale ederek R.K'yı gözaltına aldı.



Olay dün, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede psikiyatri polikliniğine gelerek psikiyatri uzmanı olan doktor Ç.H.B. ile görüşen R.K. doktordan askere gitmemek için rapor vermesini istedi. Doktor Ç.H.B., R.K'ya rapor almasına ilişkin bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. R.K. bunun üzerine üzerinde bulunan kurusıkı tabancayı çıkarıp doktor Ç.H.B ve sekreter B.C'nin üzerine doğrultarak tehditte bulundu. Hastalardan biri durumu fark ederek özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Polikliniğe gelen polis ve özel güvenlik görevlileri müdahalede bulunarak R.K'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Gebzekocaeli