Ranieri Neden Gönderildi?

Geçtiğimiz sezon peri masalı yazarak Premier Lig'de şampiyon olan Leicester City, bu tarihi başarının üzerinden henüz bir sene geçmeden İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile yollarını ayırdığında futbol dünyası derin bir şaşkınlığa uğramıştı.



Futbolcuların, deneyimli teknik adamla yaşanan sorunları yönetime aktardığı ve bu nedenle Ranieri'nin görevine son verildiği iddia edilirken, 65 yaşındaki teknik adam görevine son verilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklama dışında sessizliğe gömülmüştü.



"Oyuncuların beni öldürdüğüne inanamıyorum" Ranieri dün gece İngiltere'de konuk olduğu bir televizyon programı ile süreç hakkındaki görüşlerini paylaştı.



"Futbolcuların benim kovulmam için kulübün sahipleriyle konuştuğu dedikodularına inanmıyorum. Oyuncuların beni öldürdüğüne inanamıyorum. Hayır, hayır, hayır." diyerek eski futbolcularını koruyan İtalyan teknik adam, "Kolay değildi. Şampiyonluğu kazandıktan sonraki sezonun zor olacağını biliyordum. Oyuncular zihinlerini boşaltmalıydı. Biz zirve için mücadele etmeye alışık olmayan küçük bir takımdık. Sakin kalmalıydık. Futbolcular tamamen farklı bir deneyim yaşadı. Sezon başında büyük takımlarla hazırlık maçı yaptık, tüm dünyayı dolaştık." diyerek şampiyonluğun dengelerini bozduğunu itiraf etti.



"Bir şey söylemem gerekirse bunu yüz yüze yapmayı tercih ederim" Kulüp içerisinde belki aleyhine çalışan birileri olabileceğini belirten Ranieri, "Belki benim arkamda olmayanlar vardı. Şampiyonluğu kazandıktan sonra zor bir yıl geçirdim. Bu sezon kaybettiğimizde bazı insanlar baskı yaptı. Ancak ben ciddi ve sadık bir adamım. Bir şey söylemem gerekirse bunu yüz yüze yapmayı tercih ederim" diyerek kendisine destek vermeyen isimleri açıklamaktan kaçındı.



Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın dönüm noktası olduğuna inandığı belirten deneyimli teknik adam, futbolcuların karşılaşmanın ikinci yarısında beraber savaştığını ve maçın sonrasında kovulma haberini almanın kendisini şok ettiğini söyledi.



(Eurosport)