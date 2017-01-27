Range Rover'ın 47 Yılda Böyle Değişti!

Land Rover Range Rover'lar, sahip olmasak bile uzun senelerdir hayatımızın bir vazgeçilmezi haline gelmiş durumdalar.



1970'ten beri tanıdığımız SUV'un off-road yetenekleri halen etkileyici olsa da, şu sıralar daha ziyade lüks otomobil sınıfına giriyor. Land Rover, popüler lüks aracının zaman içinde nasıl değiştiğini göstermek için yeni bir video hazırladı. Range Rover'ın "floating roof" gibi bazı tasarım unsurlarının 46 sene içinde yerini koruduğunu görüyoruz. Bunun yanında çarpışma testi kriterleri ve tüketici tercihleri nedeniyle bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. SUV'un son hali biraz daha kavisli ve bazı modellerinin fiyatı, ortalama bir evle eşdeğer.



Bilinen bir şey varsa, o da Range Rover'ın bir yere gitmeye niyetli olmadığı. Özellikle giderek artan SUV tutkunlarının onu bırakmayacağı kesin.