Randevuyla Muayene Sistemine Alışıldı

Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kara, Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) başarılı şekilde kullanıldığını bildirdi.



Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane kuyruklarında bekleme döneminin MHRS ile bittiğini söyledi.



Sistem üzerinden geçen yıl ocak ayında alınan randevu sayısının 13 bin 798 olduğunu dile getiren Kara, şunları kaydetti:



"Bu sayı, 2017 Ocak ayında 20 bin 272'ye ulaşmıştır. Yine 2016 ocak ayında acile başvuran hasta sayısı 28 bin 542 olarak belirlenirken, 2017 ocak ayında 26 bin 890 olması halkımızın acili kullanma konusunda da bilinçlendiğini göstermektedir."



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan da vatandaşların MHRS'yi etkin kullanmasından memnun olduklarını belirtti.



Sistem sayesinde vatandaşların poliklinik önlerinde gereksiz yere zaman kaybetmediklerini, artık hastaların hastaneyi değil, hastanenin hastaları beklediğini aktaran Doğan, tüm Karabük halkına daha kaliteli, hızlı, güvenilir sağlık hizmeti sunmak için genel sekreterlikle işbirliği içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.