Böyle İzdivaç Programı Görülmedi! Çiftler Birbirini Yatakta Tanıyor

Avustralya'da 'Undressed' adlı yeni bir izdivaç programı televizyonda yayınlanmaya başladı. Programın formatında, birbirine uyumlu çiftler ilk buluşmalarını iç çamaşırlarına kadar soyunarak gerçekleştiriyor.

BİRBİRLERİNİ SOYMALARI İSTENİYOR

Umutsuz romantik adaylar, yatakta 30 dakika boyunca birbirlerine kişisel sorular sorarak ruh eşlerini bulmaya çalışıyor. İzdivaç programında sosyal deneyimleri sonucu eşleştirilen iki yabancı, bir yatağın ve bir televizyonun olduğu bölüme konularak birbirlerini soymaları isteniyor. Çiftlerin birbirlerini daha iyi ve hızlı bir şekilde tanıması için sohbet sırasında karşılıklı mahrem sayılabilecek sorular sorması da kendilerine tembihleniyor.

ÇİFTLER KARŞILIKLI MASAJ YAPIYOR

Sohbet esnasında, 'İyi öpüşebilir misin?, 'Hangi konuda daha hassassın?', 'Çocukluğun nasıl geçti?' gibi soruları çiftler karşılıklı olarak birbirlerine yöneltiyorlar. Program sırasında çiftlerin birbirlerine kaynaşması için ayrıca karşılıklı masaj yapmaları ve yastık savaşı gibi aktivitelere de katılması teşvik ediliyor.



HOŞLANIRSA PROGRAMDA KALIYOR

Görüşmenin sonunda çiftlerin her birine, eğer karşısındaki kişiden hoşlandıysa daha iyi tanıma fırsatı için kalması ya da ayrılması seçeneği sunuluyor. Avustralya'nın SBS televizyonunun direktörü ve online içerik yöneticisi Marshall Heald, tartışma yaratan programı eğlenceli ve muzip olarak niteledi.



İTALYA'DA DA ÇOK İZLENEN BİR PROGRAM

İtalya'da da yayınlanan ve reytingleri gayet yüksek olan programın Avustralya versiyonunun ilk bölümü, SBS kanalında haftalık olarak pazartesi geceleri saat 21:30'da yayınlanacak.