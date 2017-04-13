Ramazanoğlu, Denizlili Ailenin Ev Sevincine Ortak Oldu

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı dönemde, inşaat halindeki evlerini tamamlayabilmeleri için yardım sağladığı aileye konuk olarak, onların ev sevincine ortak oldu.



Yatağan Mahallesi'nde aldıkları arsada ev yapmaya başlayan ancak tamamlayamadıkları için burada baraka halde yaşam sürdürürken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde Ramazanoğlu'na mektup yazarak yardım isteyen Hülya ve Yusuf Çalhan çifti, sağlanan yardımla evlerini tamamladıktan sonra yazdıkları ikinci mektupla Ramazanoğlu'nu evlerine "acı kahve" ikramına davet etti.



Ramazanoğlu, çiftin davet mektubunun ardından aileyi, yeni evlerinde ziyaret etti.



Ziyaretinde AA muhabirine açıklamada bulunan Ramazanoğlu, bakanlığı döneminde Hülya Çalhan'ın kendisine mektup yazdığını, yaşadıkları yerin fotoğrafını görünce çok üzüldüğünü ve gerekli girişimlerin yapılması için hemen girişimlerde bulunduğunu ifade etti.



Çiftin o dönem yaşadığı yerin, bir insanın, bir ailenin barınması mümkün olmayan bir yer olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Böyle bir durumu bizim de kabul etmemiz söz konusu değildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak bunun acilen düzeltilmesi için Kaymakamımızla görüştüm, gerekli talimatları verdim. Hemen talimatlar yerine getirildi, yeni bir ev yapıldı. Ev bitmiş, eşyalar döşenmiş. Hülya Hanım ve eşi yeniden fotoğraf çektirmişler evin önünde oğullarıyla beraber. Hülya Hanım bana yeni mektup yazmış. Duygu dolu mektup... Artık diyor ki, 'Geceleri üşümüyoruz, sıcak bir yuvamız var.' ve evi çok da güzel tarif etmiş. Bunun üzerine hem yeni evlerine hayırlı olsun demek için hem bu davete icabet etmek için buraya geldik."



Hülya Çalhan da Ramazanoğlu'na bir kez daha teşekkür etti.