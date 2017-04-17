Ramazan Yetgin ile Tarih Konuşmaları 2

Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Ramazan Yetgin ile Tarih Konuşmaları 2

Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 18.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Ramazan Yetgin ile Tarih Konuşmaları 2

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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