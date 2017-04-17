Ramazan Yetgin ile Tarih Konuşmaları 2
Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 18.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Ramazan Yetgin ile Tarih Konuşmaları 2
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io