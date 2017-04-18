Ramazan umresinde büyük fırsat
Hac ve umre sektörünün lider ismi uzman turizm'in yönetim kurulu başkanı MUHARREM GÜLDEMİR,Bu yıl ramazan ayında Suud hükümetinin Dünya geneli'nde kota uygulayacağını belirterek,Ramazan umresi programı düşünen tüm vatandaşlarımızın kendileriyle irtibat kurmalarını ve hangi segmentte olursa olsun misafirlerine alternatifli ramazan umresi programları hazırladıklarını belirtti.
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Muharrem Güldemir; işletmesi kendilerine ait olan Mekke de ki Kemal Plaza otelinde Kadir gecesi Mekke de olmak şartıyla 15 günlük ramazan umresi programını 1090 $ olarak açıkladıklarını belirtti.