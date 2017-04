Ramazan Mobil Uygulamaları 2017 Listesi, Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?





Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazanın ilk günü hangi gün? Ramazan Ayında kullanabileceğiniz en faydalı Ramazan Mobil Uygulamaları 2017 Listesi..



On bir ayın sultanı Ramazan ayı 27 Mayıs itibari ile başlayacak. v Cumartesi gününe denk gelen 24 Haziran 2017 tarihinden sona erecek.



Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 25 Haziran Pazar günü.



Üç Aylar Ne Zaman Başladı ve Önemi?





Üç aylar, müslüman alemi için rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bir dönem olarak kabul edilir. Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan 3 Dönemden oluşuyor. Regaib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle maneviyatın zirvesine ulaşılan ve sonundaki Ramazan bayramıyla da Bayram'a dönüşen "Manevi yükseliş ve bağışlanma"aylarıdır.



2017 Resmi Dini Günler ve Haftalarını bir hatırlayalım!



29 Mart 2017 – Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı

27 Mayıs 2017 – Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi

24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün

26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

27 Haziran 2017 – Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe

1 Eylül 2017 – Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

2 Eylül 2017 – Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

3 Eylül 2017 – Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

4 Eylül 2017 – Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün



Geçen yıl listesini yaptığımız ve oldukça faydalı bulunan Ramazan Mobil Uygulamaları 2016'yı güncelledik.



11 Ayın sultanı Ramazan, şimdi de akıllı cihazlarda!





İmsakiyenin, duaların, namaz kılınışlarının, pusulanın hatta Ramazan davulu oyununun bulunduğu uygulama listesi.



Akıllı telefon ve tabletleriniz için sizlerle yeni bir uygulama listesi daha paylaşıyoruz. Bu yıl 27 Mayıs 2017 itibariyle başlayan Ramazan ayına ait, her yıl olduğu gibi bu yıl da verimli uygulamalar var.



Ramazan ayının önemini anlatan, içinde duaların, imsakiyenin, namaz kılınışlarının, iftar için kurulabilir sayacın, kıble yönü için pusulanın yer aldığı Ramazan uygulamalarını, Android ve Apple cihazları için listeledik.



Ramazan Mobil Uygulamaları 2017!



TeknoTalk olarak Ramazan ayının siz okurlarımıza hayırlar getirmesini diliyor ve derlediğimiz 11 adet Ramazan uygulamaları listesi ile şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz.



Uygulamaları uygulama adlarına tıklayarak indirebilirsiniz.



İlahiler – Ramazan İlahileri – Google Play Store

Ramazan! – App Store

Ramazan 2016 – Google Play Store

Ramazan Davulu – App Store

Ramazan Rehberi – Google Play Store

Ramazan İmsakiyesi – App Store

Ramazan Davulu – Google Play Store

Ramazan İmsakiye – Oruç -Vakitleri 2014 – App Store

Ramazan Duaları – Google Play Store

Ramazan Rehberi – App Store

Namaz Saati Ramazan & Kıble – Google Play Store



Benim Favorilerimden birini de eklemek istiyorum. Ezan Vakti Pro.



MOBİL DÜNYANIN EN ÇOK KULLANILAN VE BEĞENİLEN EZAN PROGRAMI.(DİNİ YAŞAM YARDIMCISI)





? Ezan Vakitlerinde Uyarı.

? Vakitler girmeden önce 2. hatırlatma uyarısı

? Namazdayım Modu ( Namazdayken arama reddetme,SMS atma )

? Vakitlerde otomatik sessize alma

? Bulunduğunuz yere göre GPS den (uydudan ) vakit hesaplayabilme

? Vakitlerini Aylık indirme ile bir ay internet gerekmeden çalışabilme.

? 2. şehir ekleyebilme

? KURANI KERİM

Değiştirilebilir font.

Ayarlanabilir Okuma Hızı.

Yatay ekran desteği.

Yeni eklenen hafızlar.

Kuran Fihristi.

Kuran sayfası görünümü.

Birçok dilde meal.



Özellikleri



? Zekatmatik

? Dua Kardeşliği

? İslami Duvar Kağıtları

? Online Hatim Paylaşımı (Ayet,Sure,Sayfa,Cüz Bazında)

? Okunan ayeti takip için Otomatik Fokuslama

? Hicri Gün ve Ay.

? Otomatik kaza takibi

? Kıble Pusulası.

? Kıble Haritası.

? Yakındaki Camileri bulma (Google Hizmeti)

? Sahur uyandırma

? Pazartesi perşembe oruç hatırlatma

? Cuma Namazı Hatırlatma (Değiştirilebilir kısa sela sesiyle)

? Uyarı seçenekleri için birden çok ses seçeneği.

? Her vakit için ayrı zaman ve ses seçebilme.

? Sabah Namazına Uyandırma Özelliği.(Yüksek volümlü sesler)

? Kütüphane.

? Aşrı Şerifler.(İlgili Vakit otomatik açılır).

? Tesbihatlar. (İlgili Vakit otomatik açılır)

? Cevşen Arapça.

? Cevşen Türkçe Meal ve Transkiripsiyon.

? Namaz Dua ve Sureleri

?Oruç hakkında bilgiler, sık sorulan sorular

? Hicri takvim çevirici.

? Hava Durumu

? Online Kabe izleme.

? 5 Yıllık Önemli Dini Gün ve Geceler.

? Amel Defteri Uygulaması

? Olmayan yerler için yakından seçilmiş bir yerden sapma dakikası artı veya eksi dakika olarak ayarlayabilme.(artı 3 dakika veya eksi 2 dakika gibi).

? Çoklu dil desteği

? Geri planda otomatik çalışma

? İndirilebilir içeriklerle küçültülmüş Program boyutu.



Ramazan Mobil Uygulamaları 2017!



