Ramazan Bayramı'nda Düğünü Olacaktı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün şehadet haberi Çorum'daki ailesine ulaştı. Nikah işlemlerini tamamlayan şehit Uzman Çavuş'un Ramazan Bayramı sonunda düğünün olduğu öğrenildi. Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arama faaliyeti sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Düzgün şehit oldu. Düzgün'ün şehadet haberi Çorum merkeze bağlı Feruz köyünde yaşayan babası Elvan ve annesi Neriman Düzgün'e Vali Yardımcısı Adem Saçan ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Oğlunun şehadet haberi üzerine bedensel engeli nedeniyle oturduğu tekerlekli sandalye de gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, "Yavrum daha düğünün yapacaktım. Yavrum ben ne yapacağım şimdi. Seni böyle mi bekleyecektim ben yavrum" diyerek gözyaşı döktü.



Bu sırada arkadaşları tarafından eve getirilen şehidin ağabeyi Serdar Düzgün, babasına sarıldı. Babasının, oğluna, "Yavrum kardeşin şehit oldu" demesinin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Serdar Düzgün'ü yakınları ve askerler teselli etmeye çalıştı.



Öte yandan şehit Düzgün'ün bir süre önce Hacer Düzgün il nikahının kıyıldığı ancak görevi nedeniyle düğün töreni yapamadığı öğrenildi. Babasının rahatsızlığı nedeniyle 1.5 ay önce Çorum'a gelen şehit Düzgün'ün, Ramazan Bayramında düğün törenini yapmayı planladığı ifade edildi. Görevine 2013'te başladığı bildirilen şehidin, 4 kardeşten en küçüğü olduğu, eşinin de Yozgat'ta yaşadığı belirtildi.



Çok üzüntülü olduğunu dile getiren şehidin dayısının oğlu Murat Çatal, "Sedat, en son 1,5 ay önce buradaydı. Babasının rahatsızlığı için 3 ay izin kullanmıştı. Ramazan Bayramı sonunda da düğün yapacaklardı. Nikah kıyılmış, tüm hazırlıkları yapmışlardı, sadece düğün yapacaklardı" dedi.



Şehidin naaşının, Şırnak'taki askeri törenin ardından Çorum'a getirileceği ve yarın köyünde toprağa verileceği öğrenildi.



(M. Muttalip Yalçın - Bülent Özkaleli /İHA)