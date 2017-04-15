Ramallah'ta "Kutsal Cumartesi" Kutlamaları

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Hıristiyan, Kutsal Cumartesi'yi düzenledikleri etkinliklerle kutladı.



Paskalya Günü'nden bir gün önce kutlanan ve pek çok Hristiyan din adamının katıldığı etkinlikler kapsamında, Ramallah'ın birçok caddesinde izci grupların da katıldığı yürüyüşler düzenlendi.



Etkinliklerde yer alanlar Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde yakılarak civar kent ve ülkelerdeki kiliselere taşınan "kutsal ışığı" sevgi gösterisiyle karşıladı.



Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın Kutsal Cuma'da çarmıha gerildiğine, sonraki gün de Kıyamet Kilisesi'ne defnedildiğine inanıyor.



Pazar günü başlayacak Paskalya Bayramı öncesi Hristiyanlar Kutsal Cumartesi'yi dualar ve çeşitli dini ayinlerle kutluyor.