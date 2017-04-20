Ralli Sezonu İzmir'de Başlıyor
EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olma özelliği taşıyan Saygılı Rulman 27. Ege Rallisi, yarın saat 20.00'de Bornova Aşık Veysel Parkı Amfitiyatrosu'ndaki seremoniyle başlayacak.
EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olma özelliği taşıyan Saygılı Rulman 27. Ege Rallisi, yarın saat 20.00'de Bornova Aşık Veysel Parkı Amfitiyatrosu'ndaki seremoniyle başlayacak.
22-23 Nisan tarihlerinde Bornova, Kemalpaşa, Spil ve Bayındır etaplarında koşulacak rallide cumartesi günü Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde Şehit Fethi Sekin Özel Etabı da yapılacak. Startı cumartesi günü saat 13.30'da Bornova Aşık Veysel Parkı'ndan verilecek geleneksel yarışın finish yeri ise pazar günü saat 18.00'de Kemalpaşa Meydanı olacak. 36 ulusal, 8 historic, 30 da Renç Koçibey Ralli Kupası katılımcısı olmak üzere toplam 74 ekibin start alacağı organizasyon için parkurlara ücretsiz araç kaldırılacak.
Rallinin Bayraklı'daki Hilton Garden Inn Otel 360'ta düzenlenen tanıtım toplantısına Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Ömer Tolon, Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Ömer Yüce, Yarışma Direktörü Meriç Demiralp ve pilotlar Orhan Avcıoğlu'yla Afşin Baydar katıldı.
Ömer Yüce, 17 yıldır Seferihisar ve çevresinde düzenlenen yarışa bu kez Bornova'nın ev sahipliği yapacağını belirterek kendilerine destek olan belediyeler ve kurum ve firmalara teşekkür etti.
Meriç Demiralp, yarışta Şehit Fethi Sekin Özel Etabı, Spil Dağı etapları ve Kemalpaşa Meydanı'ndaki finish seremonisinin büyük ilgi çekeceğine inandığını söyledi.
Eski bir ralli pilotu olan Ömer Tolon ise, "Sezonun ilk yarışı olan İzmir'deki Ege Rallisi her zaman farklı bir heyecana sahne oluyor. Keşke ben de yarışsaydım" dedi.
- İzmir