Ralli Sezonu İzmir'de Açılıyor

Otomobil sporlarında ralli sezonu, İzmir'de yapılacak Ege Rallisi ile başlayacak.



Sezonun ilk yarışı Ege Rallisi, Saygılı Rulman ana sponsorluğunda Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 27. kez düzenlenecek.



Organizasyonun açılışında, 21 Nisan Cuma günü Bornova merkezdeki Aşık Veysel Parkı'nda yer alan amfi tiyatroda ücretsiz Fatma Turgut konseri gerçekleştirilecek ve start seremonisi yapılacak.



Bornova'dan 22 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da startı verilecek rallinin ilk gününde ekipler, Manisa'ya yönelerek, 21 kilometre uzunluğundaki Spil etabını geçecek ve ardından Beşpınar etabı ile Kemalpaşa'ya inerek günü Ülkü Park Pisti'ndeki çift kalkışlı seyirci etabıyla noktalayacak.



Bir sonraki gün saat 08.00'den itibaren Bayramlı, Çınardibi ve Bayındır etaplarını ikişer kez kat edecek ekipler, RedBull.com Power Stage'in (avantaj etabı) ardından saat 18.00'den itibaren de Kemalpaşa merkezdeki finiş seremonisinde ödüllerine kavuşacak.



Neo Motorspor, BC Vision Motorsport, TOK Sport WRT, GP Garage My Team, Teknik Motorsport ve Parkur Racing ekiplerinin takım olarak mücadele edeceği Ege Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile Renç Koçibey Ralli Kupası'na da puan verecek.