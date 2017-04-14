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Ralli Sezonu İzmir'de Açılıyor
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Ralli Sezonu İzmir'de Açılıyor

1989 yılında İzmir'de kurulan Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından 1990 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Ege Rallisi, bu yıl 27. kez Saygılı Rulman ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Ralli Sezonu İzmir'de Açılıyor

1989 yılında İzmir'de kurulan Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından 1990 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Ege Rallisi, bu yıl 27. kez Saygılı Rulman ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Dunya.com

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İzmir, Ege