- Ralli sezonu Ege'de açıldı

Ege Rallisi 27. kez start aldı



İZMİR - Bu yıl 27. kez düzenlenen Ege Rallisi'nin startı Bornova Aşık Veysel Parkı'ndan verildi.

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın sezon açılış yarışı olan 27. Ege Rallisi, Bornova'da yer alan Aşık Veysel Parkı'ndan verilen start ile başladı. Toplam 74 ekibin start aldığı rallinin ilk gününde ekipler Manisa'ya yönelerek, 21 kilometre uzunluğundaki Spil etabını geçecekler ve ardından Cahit Alkan etabı ile Kemalpaşa'ya inerek günü Ülkü Park pistindeki Şehit Fethi Sekin adıyla geçilecek olan çift kalkışlı seyirci etabı ile noktalayacak.

23 Nisan Pazar sabahı 08.00'den itibaren Kemalpaşa bölgesinde yer alan Kemalpaşa, Mazhar Demiralp ve Bayındır etaplarını ikişer kez kat edecek olan ekipler, saat 18.00'den itibaren de Kemalpaşa merkezdeki finiş seremonisinde ödüllerine kavuşacak.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen rallide, geçen yılın Türkiye Ralli Şampiyonları Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikilisi 1 numara ile start aldı.