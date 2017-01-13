Rakkas Projesi Yoğun Katılım ile Tanıtıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye ve Avrupa Birliği'nce ortaklaşa yürütülen RAKKAS projesinin tanıtımı yapıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Batı Karadeniz Romanlar Derneği, Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur tarafından yürütülen, Türkiye ve Avrupa Birliği'nce ortaklaşa yürütülen, Dezavantajlı kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (RAKKAS) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda (AKM) gerçekleştirilen toplantıya, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Önceki Dönem Belediye Başkanı Hall Posbıyık, Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, çeşitli Roman derneklerinin temsilcileri, projenin katılımcı kurumlarının temsilcileri, belediye birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, projenin kendilerine farkındalık oluşturmak adına verildiğini söyledi.



Çokyaşar konuşmasında "Hayatında üyesinden hiç para almamış derneklere 120 bin Euro kaynak sağlanıyor. Bunu kolay vermiyorlar. Belediyelerin çoğuna vermiyorlar. Roman derneklerinin kendi ayakları içinde durması için veriliyor.Bu projenin temelinde kadınlar, çocuklar ve gençler olacak. Amaç toplumun doğru bir şekilde hedefe gitmesi. Bugün kaymakamımızın, Mersin'de Roman vatandaşlarıyla ilgili doğru işler yaptığını gördüm. Kaymakamımız konuyla ilgili güzel bilgiler verdi, yakasını bırakmayın. Belediye başkanı bacadan kaçarsa kapıda yakalayın. Bu toplumun derdi için. Sizin yakalamanıza da gerek yok, burada güzel bir şekilde gidebilir. Dışarıda ben bu elektriği gördüm. Hangi anne baba, çocuğunu çadırda, barakada büyütmek ister? Doğru bir evde yaşamak istiyorsunuz. Demek ki burada belediye başkanı ve toplum bizi yanlış anlamış. Zannetmişler ki bizim barakada istediğimizi düşünüyorlar. Böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğü için var mısınız, bu vatanı çanakkale'de birlikte savaşarak kazanmadık mı? Ne mutlu önce Türkiyeliyim diyene. Biz roman ırkçısı değiliz. Milletin derdine derman için buradayız. Anneler artık kurtarılmalı. Kadını eğitirsek çocuğu eğitiriz, çocuğu eğitirsek kocaları da eğitiriz. Akşama kadar pişpirik oynamak yok. Elini taşın altına koyacaksın, ondan sonra dernek başkanından hesap soracaksın" dedi.



"Herşeyi birlikte başaracağız"



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise proje bedeli olan 120 bin Euronun 8 bin Euro'sunu Ereğli Belediyesi Türk lirası olarak ödediğini söyledi. Uysal konuşmasında Proje bedeli olan 120 bin Euronun 8 bin Eurosunu Ereğli Belediyesi Türk lirası olarak ödedi. Projenin hayat standartlarınızın artması için yararlı olacağına inanıyorum. Başaracağız. Başarılmayacak bir konu değil. Sadece birbirimizi anlayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Yapılan anketleri yerle bir edeceğiz. Onla çalışmazmış, bunla çalışmazmış, aynı mahallede oturmak istemezmiş. Bunlar kolay şeyler. Sizden tek bir şey bekliyorum. İnanalım. Ben inanıyorum birlikte başaracağız" dedi.



"Sorunları söylemeniz yeter"



Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise konuşmasında Roman vatandaşların sorunlarını kendisine söylemelerinin yeterli olacağını söyledi. Madenoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti; "Yakaya yapışmak sorunları çözmeyen insanlar içindir. Biz çözüyoruz, Allah'ın izniyle çözeceğiz de. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yapılan bir proje için buradayız. Birçok devlet kurumu ortak bu projeye. Belediyemiz, Halk eğitim, işkur, bakanlığımız, derneklerimiz, hepsi ortak bu projede. Finans yönünü belediye ve Avrupa Birliği karşılıyor ama uygulama yönünü halk eğitim yapıyor. Sonuna kadar beraberiz. Ereğli'de yaşayan roman kardeşlerimiz çok şanslı. Bu konularına hassasiyetle yaklaşan belediye başkanı, kaymakam, ilgili kurumlar olmasıyla ilgili. İkincisi burada yaşayan arkadaşların yaşam standardı yüksek. Başka yerde gördüğünüz barakaları, çadırları Ereğli'de göremezsiniz. Burada yaşayanların evleri villa gibi. Elden geldiğince proje oluşturarak onların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz"



Özgümüş proje hakkında bilgiler verdi.



Türkiye ve Avrupa Birliği'nce ortaklaşa yürütülen, Dezavantajlı kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (RAKKAS) hakkında Proje Koordinatörü Hasibe Özgümüş bilgiler verdi. Özgümüş konuşmasında "RAKKAS Projesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi bileşenininden sorumlu program olmaktadır. İnsan kaynaklarının gelişmesi ile daha fazla ve daha geniş bir istihdam olanağı, sürdürülebilir bir bilgi temelli ekonomiye geçiş amaçlanmaktadır. RAKKAS Programı dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programından biridir. Bu programda iki lot bulunmaktadır. Birincisi romanlar ve benzeri sosyal grupların içerilmesine odaklayan toplum kuruluşlarının desteklenmesine değer vermekteydi. Lot iki ise ilk grup dışında kalan tüm dezavantajlı kişileri kapsamaktadır.Rakkas projesinin başvuru sahibi Batı Karadeniz Romanlar Derneği, eş başkanı Ereğli Belediyesidir. İştirakçileri ise Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği, Karadeniz Ereğli Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitim Merkezi ile İŞkur'dur. Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği proje koordinatörlüğünü üstleniyor. Projenin hedef kitlesi 18-35 yaş arasındaki 65 romandır ama bu kapsam daha sonra biraz daha genişletilerek, 16-55 yaş arasındaki 108 vatandaşı kapsar hale getirildi. Projenin genel amacı Romanların temel entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesidir. Özel amaçlarımız ise Ereğli'de 16-55 yaş arasına 108 romanın iş bulabilecekleri veya işyeri açabilecek kapasiteye yükseltilmesi, romanlarla roman olmayanlar arasında sosyal entegrasyonu arttırmak, romanlarla roman olmayanlar arasındaki sosyal entegrasyonla romanlara yönelik önyargının azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Proje süresi 12 aydır. Başlangıç ve bitiş tarihi 1 Kasım 2016-31 Ekim 2017 tarihleridir" dedi.



Toplantı bilgilendirme konuşmasının adından sona erdi. - ZONGULDAK