Rakka'dan Türkiye'yi Kızdıracak YPG Fotoğrafı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sürerken terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Tabka ilçesine giderken görüldüğü fotoğraflar ortaya çıktı.

İLÇEYE 1 KİLOMETRE YAKLAŞILDI​

Rakka'nın kuzeyinde yer alan ve kritik bir öneme sahip olan Tabka ilçesinde, şiddetli çatışmaların olduğu belirtildi. Suriye ve Irak'taki Kürt internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Tabka ilçesi her taraftan kuşatma altına alınırken, ilçeye her yönden 1 kilometre kadar yaklaşıldığı bildirildi.

TÜRKİYE'Yİ KIZDIRACAK KARE

Rakka operasyonu kapsamında Fırat nehri üzerindeki feribotlardan Takba ilçesine DSG'nin sevkiyatlarının devam ettiği bildirildi. Fotoğraflarda terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'lilerin ana omurgasını oluşturduğu DSG'nin Fırat'ın batısına geçtiği görülüyor.

DSG yaptığı açıklama ile, "Fırat'ın Gazabı" adı verdikleri operasyonunun 4'üncü aşamasını başlattıklarını duyurdu.