Rakip Panathinaikos!

Fenerbahçe, THY Eurolegue Play-off serisinin ilk maçında yarın deplasmanda Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak.



Fenerbahçe, THY Euroleague play-off turunun ilk maçında OAKA Arena'da yarın saat 21.00'da başlayacak maçta Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek. İki takım arasında daha önce oynanan 20 maçta Yunan ekibinin 13'e 7 üstünlüğü bulunuyor. Euroleague'de normal sezonu Fenerbahçe, 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5.sırada tamamlarken, Panathinaikos Superfoods ise 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 4. sırada yer almıştı.



FENERBAHÇE AVANTAJ PEŞİNDE



THY Euroleague play-off turunun ilk maçında deplasmanda Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine karşı galibiyeti olmamasına rağmen bu karşılaşmada şanssızlığını kırıp avantaj elde etmek istiyor. İki maçın da Atina'da oynanacağı seride sarı-lacivertliler, en az 1 karşılaşmayı kazanarak İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor. Eğer oynanan karşılaşmalar sonucunda seride sonuç 2-2 olursa beşinci ve son maç Atina'da oynanacak..



DEPLASMANDA GALİBİYET YOK



Sarı-lacivertliler, Yunan temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Fenerbahçe, bu sezon rakibine karşı Yunanistan'da oynadığı maçı 81-70 kaybederken, Ülker Arena'da ise Panathinaikos Superfoods'u 84-63 mağlup etmeyi başarmıştı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM



Fenerbahçe, Euroleague'de 76.2 sayı, 32.6 ribaund ve 17.1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos Superfoods ise 77.5 sayı, 33.9 ribaund ve 15.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Bogdan Bogdanovic 13.6 sayı ortalamasıyla en skorer isim olurken, Yunanistan ekibinde ise Mike James 12.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.



(Uygar Aydın / İHA)