Rakibini müthiş Blokladı Tribünleri Ayağa Kaldırdı
Milwaukee Bucks oyuncusu Giannis Antetokounmpo, Toronto oyuncusu Norman Powell'ı turnikeye çıktığı sırada müthiş bloklayarak tribünleri ayağa kaldırdı.
NBA Doğu Konferansı çeyrek final serisinde Milwaukee evinde Toronto ile karşılaştı. Milwaukee karşılaşmayı 104-77 kazandı.
TÜM SALONU AYAĞA KALDIRDI
Milwaukee'nin evinde Toronto'yu mağlup ettiği karşılaşmada Milwaukee'li Antetokounmpo'nun 3. periyotta rakibi Powell'ı turnikeye çıktığı sırada müthiş bir blok atması maça damga vurdu. Bu müthiş bloktan sonra tribünler ayağa kalktı.
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