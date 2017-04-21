Rakibini müthiş Blokladı Tribünleri Ayağa Kaldırdı

Milwaukee Bucks oyuncusu Giannis Antetokounmpo, Toronto oyuncusu Norman Powell'ı turnikeye çıktığı sırada müthiş bloklayarak tribünleri ayağa kaldırdı.

Rakibini müthiş Blokladı Tribünleri Ayağa Kaldırdı

NBA Doğu Konferansı çeyrek final serisinde Milwaukee evinde Toronto ile karşılaştı. Milwaukee karşılaşmayı 104-77 kazandı.

TÜM SALONU AYAĞA KALDIRDI

Milwaukee'nin evinde Toronto'yu mağlup ettiği karşılaşmada Milwaukee'li Antetokounmpo'nun 3. periyotta rakibi Powell'ı turnikeye çıktığı sırada müthiş bir blok atması maça damga vurdu. Bu müthiş bloktan sonra tribünler ayağa kalktı.

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