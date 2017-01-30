Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup, Konyaspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından Bein Sports'akarşılaşmayı yorumladı.

Oğuzhan Özyakup'unaçıklamaları şöyle:

"Bizim ceza sahası üstünde topu kapattık. Ricardo iyi top çıkardı. Kaleci iyi kapatmıştı. Kötü vurdum, iyi vursam gol olmayacaktı. İnanılmaz baskılı başladık. Rakibimze hiçbir şey yaptırmadık. ilk 20-25 dakika her şey bizim elimizdeydi. Haftaya zor bir deplasmana gideceğiz, Karabük'e. Konya çok kapanan, çok disiplinli bir takım. Onları bile açmamız çok şey ifade ediyor. İnşallah bu futbolu ilerletebiliriz."