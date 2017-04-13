Rakamlarla Lyon-Beşiktaş Maçı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın kilit oyuncuları ve performansları... ...daha fazlası için http://www.sporx.com/tv/

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın kilit oyuncuları ve performansları...

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