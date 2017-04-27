Rajtoral'ın Ölümüyle Sarsılan Gaziantepspor, Galibiyet İstiyor

SPOR Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor, yarın sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçını kazanmak istiyor. Geçen pazar günü evinde yaşamına son veren Rajtoral'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan takım oyuncuları, taraftardan da destek istedi.



Ligde zor günler geçiren kırmızı siyahlı ekip, yarın akşam sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Çek savunmacı Rajtoral'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan takım oyuncuları, Kardemir Karabükspor maçını kazanıp biraz olsun moral bulmak istiyor.



Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, ligde kalabilmek adına mutlaka kazanmaları gereken zor bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Rajtoral'ın intiharıyla tüm oyuncularımız büyük üzüntü yaşadı. Ligde kalabilmkek adına bu maçı kazanmaktan başka şansımız yok. Galip gelebilmek adına çıkacağımız bu zorlu mücadelede taraftarlarımızın tribünden bizleri desteklemesini istiyoruz" dedi. - Gaziantep