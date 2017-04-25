Rajtoral'ın Acı Hikayesi!

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın intiharı Türkiye ve Çekya'da büyük şok yaratırken, oyuncunun kronik yorgunluk sendromu yaşadığı iddia edilmişti.



Rajtoral'ın cumartesi şehre gelen kız arkadaşından ayrıldığı ve depresyonda olduğu iddia edildi.



Gaziantepspor'a sezon başı gelen vatandaşı Kolar'ın devre arası takımdan ayrılması da Rajtoral'ı iyice yalnızlığa itmiş. Zaten Rajtoral'ın Twitter'dan son paylaşımında, Victoria Plzen'de de birlikte forma giydiği Kolar için 'Seni çok özleyeceğim' yazıyordu.



Rajtoral'ın, Kolar'dan sonra şehirde kendini çok yalnız hissettiği ve tamamen içine kapandığı ortaya çıktı. Öte yandan otopsi sonucu da Rajtoral'ın intiharını kesinleştirdi.



(Sabah)



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