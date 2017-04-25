Rajtoral İçin Tören Düzenlendi

Gaziantep'teki evinde intihar eden Gaziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral için Gaziantep Arena Stadyumu'nda anma töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Çek Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosu Maria Opelova, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Abdülkadir Yüksel, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Gaziantepspor ile Gaziantep Basketbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Saygı duruşunda bulunulan törende konuşan Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl, iyi bir oyuncularını kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.



Rajtoral'ın fotoğraflarının bulunduğu slaytı izleyen teknik heyet ve oyuncular gözyaşı döktü. Konuşmaların ardından törene katılanlar Rajtoral'ın fotoğrafının ve formasının bulunduğu alana karanfil bıraktı. Buradaki törenin ardından Adli Tıp Kurumu morgunda bulunan Rajtoral'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasıyla özel uçakla ülkesi Çek Cumhuriyeti'ne gönderilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Tören alanındaki futbolcular



Futbolcuların sahada gezmesi



Rajtoral'ın fotoğrafları



Konuşmalar



Karanfil bırakılması



Genel ve detay görüntüler



HABER: METİN FARUK TAMER-KAMERA: AHMET ÖZER-GAZİANTEP-DHA