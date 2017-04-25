Rajtoral Için Saygı Duruşu Yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, intihar eden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için kupa ve lig maçları öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir; ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



(İHA)