Raid Salah'ın Serbest Bırakılması

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail'in engelleme çabalarına rağmen Filistinliler tarafından karşılandı.



İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesine bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Filistinlinin serbest bırakılan Şeyh Salah'a otobüste rastladığını ve Salah'ın ailesiyle iletişime geçtiğini belirtti.



Söz konusu kişinin Facebook sayfasından Salah'la çekildiği fotoğrafı yayınladığını kaydeden Hatib, olayın ardından Filistinlilerin Salah'ın konumunu belirleyip, otobüsün ulaşacağı istasyonda beklediğini ifade etti.



İsrail hükümet gibi değil, çete gibi davrandı"



İsrail'in Salah'ı serbest bırakma şekline tepki gösteren Hatib, "İsrail hükümeti, Şeyh Salah'ı serbest bıraktıktan sonra ailesinin karşılamasını beklemeden İsrail'e ait bir otobüse binmesine mecbur ederek, bir hükümet gibi değil, çete gibi davrandı." dedi.



Görgü şahitleri, Şeyh Salah'ı Tel Aviv'de karşıladıklarını ve Salah'ın evinin bulunduğu Ummul Fahm'a gitmeye hazırlanmak için kendisiyle Hasan Bek Camisine geçtiklerini aktardı.



Geçen nisan ayından bu yana İsrail hapishanesinde bulunan Salah'ı karşılamak için Ummul Fahm kentinde hazırlıklar yapıldı.



Salah'ın avukatı Halid Zebarika, daha önce İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Salah'ın serbest bırakıldığını resmi olarak kendilerine ilettiğini ancak Salah'ın nerede olduğunu henüz bilmediklerini belirtmişti.



1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, geçen mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyordu.