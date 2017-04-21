Rahvan At Yarışlarında Sezon Başlıyor

Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği rahvan at yarışlarının ilk ayağı, 23 Nisan Pazar günü Gaziantep'te başlıyor.



Yarışların ilk ayağı Nizip ilçesindeki Hancağız Baraj Göleti'nde yapılacak.



Toplam 21 yarışın yapılacağı organizasyonda diğer ayakların ise Aydın, Mardin, Balıkesir, Bursa, Ordu, Konya, Samsun, Bolu, Erzurum, Kütahya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, İzmir (Ödemiş), Ardahan, Antalya, Muğla, İzmir (Çaylı) ve Çorum'da düzenlenmesi planlanıyor.



Her ayakta ilk 3 içinde yer alarak dereceye giren sporcular, Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.