Rahvan At Yarışlarında Sezon Başladı

Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği rahvan at yarışlarının ilk ayağı, Gaziantep'in Nizip ilçesinde başladı.



Hancağız Baraj Göleti yanında gerçekleştirilen organizasyon, 60 atın katılımıyla düzenlendi.



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Ender Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahvan at yarışlarında yılın ilk organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen etkinliğe büyüklerin yanı sıra çocukların da ilgi gösterdiğini belirten Durmuş, grup müsabakaları sonunda ilk 3'te yer alan takımların Türkiye Şampiyonası'na davet edileceğini sözlerine ekledi.