Rahşan Ecevit Eşinin Kitaplarını İmzaladı

Ankara Kitap Fuarı'nda, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in kitaplarını eşi Rahşan Ecevit imzaladı.



ATO Congresium'da bu yıl 11'incisi düzenlenen fuarda, "Rahşan-Bülent Ecevit Bilim Kültür Sanat Vakfı" adına kurulan stantta, Bülent Ecevit'in kaleme aldığı 12 kitap okuyucuyla buluştu.



Standa gelenlere, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Ecevit, eşinin kitaplarını imzalayarak verdi.



Başkentli bazı kitapseverler de Rahşan Ecevit ile fotoğraf çektirdi.



Türkiye'nin değişik kentlerinden 250 kadar yayınevinin katıldığı fuar, 300 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.