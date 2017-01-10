Rahmi Yaran: "Kardan Dolayı Bu Tehlike Zaten Daha Önce Görülmüş ve İlgililerle Temas Kurulmuş"

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tentenin çökmesi ile ilgili açıklama yaptı. Yaran, "Cami imamımız bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş. Elinden gelen tedbirleri almış. Kardan dolayı bu tehlike zaten daha önce görülmüş ve ilgililerle temas kurulmuş. İlgililer vaktinde gelmemişler" dedi.



Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tentenin çöktü. Olayın ardından camiye gelen İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili yetkililerden bilgi alan Yaran basın mensuplarına açıklamada bulundu. Müftü Yaran cami imamının defalarca anons yaptığını, tente ile ilgili gerekli yerlerle görüşmesi yaptığını ve tentenin bulunduğu alana girilmemesi için şerit çektiğini söyledi. Bu tehlikenin daha önce görüldüğünü ve ilgililerle temas kurulduğunu söyleyen Yaran, ilgililerin vaktinde gelmediğini belirtti.



Olayın araştırılacağını ve inceleneceğini söyleyen İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, "Milletimize geçmiş olsun cenabı hak yaralılarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Allah bir daha böyle musibetler göstermesin. Olay tabi ki araştırılacak incelenecek. Ama şuan kimin kusurlu olduğunu en azından bizim açımızdan arama zamanı değil. Bu keşke olmasaydı. Kurumsal manada birbirimizi suçlamanın anlamı yok. Önemli olan bu olayın olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıydı. Bu manada cami görevlilerimizin daha önce yaptığı görüşmeler vara bana anlattıkları bunların hepsi, zaman içerisinde incelenecektir, araştırılacaktır. Kimin ne kusuru varsa onunda gereği yapılır. Şuanda söyleyeceğim bir şey yok. Cami imamımız tabi ki anons yapmış defalarca öğle namazından önce gerekli yerlerle telefon görüşmeleri var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş. Elinden gelen tedbirleri almış ama bundan ötesini şuanda konuşacak bir şey yok. Kardan dolayı bu tehlike zaten daha önce görülmüş ve ilgililerle temas kurulmuş. İlgililer vaktinde gelmemişler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL