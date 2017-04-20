Rahmetli İş Adamı Sakıp Sabancı'nın Torunu Asgari Ücretle Çalışıyor

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa, TemSA'nın müşteri ilişkileri bölümünde tecrübe kazanıyor. Melisa 1404 lira olan asgari ücretle geçiniyor.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Tutumluluğuyla akıllara kazınan rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın, iş yaşamındaki felsefesi öldükten sonra bile devam ediyor.

SABANCI TORUNU DA OLSA ASGARİ ÜCRETLE İŞE BAŞLADI

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa, Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde pazarlama ve ekonomi eğitimi görüp Türkiye'ye dönmüştü. 24 yaşındaki Melisa Tapan aile şirketinde çalışmaya başlamış. Eline sadece 1404 TL geçiyormuş.

İşte Sabancı'nın güzeller güzeli torunu;