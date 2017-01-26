Rahmet Gıda Bankasından 905 Aileye Yardım

Kızıltepe ilçesinde faaliyet yürüten Rahmet Gıda Bankası, 2016 yılında 905 aileye 43 bin 958 lira ayni ve nakdi yardımda bulundu.



Rahmet Gıda Bankası Başkanı Mehmet Şirin Öz, yaptığı açıklamada, yıl içerisinde Suriyeli ve Nusaybinli ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.



Bu yardımları devam ettirmeye gayret edeceklerin belirten Öz, şöyle konuştu:



"2016 yılı sonu itibariyle derneğimizde kayıtlı olan buradaki yardıma muhtaç aileler ile birlikte ülkelerindeki iç savaştan dolayı göç etmiş Suriyeli ve çukur siyaseti nedeniyle evlerinden barkından olan Nusaybinli ailelerin de bulunduğu toplam 905 aileye, başta gıda, kırmızı et, giyim, nakdi ve ev eşyası olmak üzere 43 bin 958 lira değerinde yardımda bulunduk."



Yıl boyunca yapılan yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür eden Öz, yardımların daha fazla ailelere ulaşması için hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.