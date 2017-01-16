Rahip Santoro'nun katili cinayeti neden işlerdiğini anlattı

Trabzon'da Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006'da 3 kurşunla öldüren Oğuzhan Akdin, 16 yaşında girdiği cezaevinden 12 yıl sonra tahliye oldu.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine konuşan Akdin, rahip Santoro'yu neden öldürdüğünü ve olayların gelişimini şöyle anlattı:

"Kiliseye gittiğimde orada görevli olan Rahip Andrea Santoro ile karşılaştım. Zaten silah üzerimdeydi. Kendisiyle konuşmak istedim. Amacım sadece 'misyonerlik faaliyetleri yapıyor musunuz' diye sormaktı. 'Bazı gençlerin Hristiyan yapıldığını bana açıklayabilir misin' dedim. O da bana Hristiyanlığın hak dini olduğunu, gerçek dinin kendi dinleri olduğunu, bir gün mutlaka bütün Türkleri Hristiyan yapacaklarını söyledi. Bu sırada üzerimde bulunan silahı çıkararak 'Sizin dininiz değil bizim dinimiz (İslamiyet) gerçek hak dinidir' dedim ve tekbir getirerek ateş ettim. Rahip Santoro'ya iki mermi isabet etmişti. Çıkarken de havaya bir el ateş ettim ve olay yerinden ayrıldım."

"SİLAHI NEREDEN BULDUN"

Akdin, o dönem 16 yaşında bir lise öğrencisi olduğunun hatırlatılıp 'Silahı nereden buldun' diye sorulması üzerine silahı kimsenin vermediğini, o gün evden alıp çıktığını savundu. Santoro'nun misyonerlik yaptığını ise çevresindeki bazı arkadaşlarının söylediğini iddia etti.

Trabzon'da 5 Şubat 2006 tarihinde, o zaman 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Santa Maria Katolik Kilisesi'nde rahip Andrea Santoro'yu tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan 3 gün sonra Trabzon'da yakalanan Akdin'e, yargılandığı davada 18 yıl 10 gün hapis cezası verildi.

KENDİ SORUP KENDİ CEVAP VERMİŞ

FETÖ'cü Ramazan Akyürek'in Trabzon Emniyet Müdürlüğü döneminde işlenen cinayetin tüm delillerini inceleyen emniyet, bir çocuğun araştırılmadan apar topar katil ilan edilmesini şüpheli bulmuş ve dosya paralel yapı soruşturmaları sırasında yeniden açılmıştı.

'Çok gizli' yürütülen ön soruşturmanın detaylarında şok tespitler ortaya çıkmoştı: Bu tür cinayetlere Terör ya da Organize Şube bakması gerekirken Asayiş Şube Müdürlüğü araştırdı. Katilin evinde tek düze arama yapıldı. İfade tutanaklarında yönlendirmeler var. Örneğin, "Misyonerlik mi yapıyorlardı?" sorusuna, "Evet, misyonerlik yapıyorlardı" gibi cevaplar veriliyor.16 yaşındaki bir çocuk Glock marka tabancayla 40 metreden 3 el ateş ediyor. Üçü de rahibe isabet ediyor. Katilin miyop olduğu iddiası es geçildi. Paralel yapıya yakınlığı ile bilinen Protestan din adamı Carl Magnus Stefan Persson'un adı Zirve Yayın Evi'nde de geçti. Hem Santoro hem de Persson, 2005'ten beri dinleniyordu. Persson bu sırada Trabzon'a geldi. Arabasının camına ölümle tehdidi bırakıldı. Bu tehditten 16 gün sonra Santoro öldürüldü. Persson'un Gülen Örgütü'ne yakın olduğuna dair iddialar da vardı, hiç araştırılmadı.