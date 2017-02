Rahim Nakilli Hastanın, Bebeğini Kucağına Alabilmesi Için Çalışıyoruz'

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kadavradan rahim nakli yaptıkları hastanın bebeğini kucağına sağlıklı şekilde alabilmesi için yurt dışından da destek alarak çalıştıklarını bildirdi.



Prof. Dr. Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alabilmesi için kadın doğum uzmanlarının çalıştığını anlattı.



Bu alanda tüp bebek uzmanlarının çalışma yürüttüğünü belirten Özkan, şunları kaydetti:



"Yurt dışından destek alıyoruz. Biz plastik cerrah olarak aslında hasta sahibi olarak, bu ameliyatı yapan kişi olarak elimizden gelen tüm desteği yapıyoruz. Yardımlarımızı yapıyoruz. Gelişmeler tabii ki var. Her gün başka bir şeyler öğreniyoruz. Bununla ilgili de bu yıl içerisinde yoğun bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Artık süre uzadı, bazen yapıyorsunuz ama önemli olan çocuğun ele alınması kısmında. Yüz, kol gibi değil, rahimde önemli olan sağlıklı bir şekilde çocuğu eline almasıdır. Biz de elimizden geleni tüm ekip olarak yapıyoruz."



Yaptıkları rahim naklinin dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Özkan, hastanın bebeğini de kucağına alacağını umut ettiklerini belirtti. Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın ve hastanın bilgileri dahilinde çalışma yürüttüklerini ifade etti.



"Bu çeşitlilikte dünyada nakil yapılan başka merkez yok"



Özkan, akla gelebilecek her türlü naklin yapıldığı tek merkez olduklarını belirterek, "Bu çeşitlilikte dünyada nakil yapılan başka merkez bilmiyorum, yok zaten. Bu, merkezin ne denli organize olduğunu, tecrübesinin kaliteli olduğunu, yılların emeğinin boşa gitmediğini gösterir." diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Özkan, "İlk kez yapacağımız nakiller olabilir, çalışıyoruz. İlkleri yapan bir merkeziz. Tek hedef, ille de bir ilki yapmak değil, yapılanları iyi kaliteli yapmak. Diğer merkezlerden daha üst düzeyde yapmak." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini de gerçekleştiren Özkan, organ nakli bağışı için çağrıda bulunarak, yapılan bağışların birçok insana umut olduğunu söyledi.



Özkan, "İnşallah gelecekte bu sayı ülkemize yakışır şekilde artar. Bağış oranlarımızda diğer ülkeleri yakalamış oluruz." dedi.