Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu, yapılacak taramalarla rahim ağzı kanserini henüz erken evrede iken tespit ederek tedavi etmenin mümkün olduğunu belirtti.



Hamzaoğlu, serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ocak ayının farkındalık ayı olarak belirlendiğini ifade etti.



Serviks kanserinin dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunun altını çizen Hamzaoğlu, meme ve akciğer kanserlerinden sonra kanserlerden ölümlerde üçüncü sırada yer aldığını ve sık görülen bir kanser türü olmasının yanında en önemli özelliğinin erken evrede tespit edilebilmesi ve tedavi edilebilmesi olduğunu ifade etti.



Hamzaoğlu, rahim ağzı kanserinde, ilerlemiş kanser sıklığı ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması açısından önemli bir noktayı tarama yöntemlerinin oluşturduğunu belirterek, "Yapılacak taramalarla rahim ağzı kanserini henüz erken evrede iken tespit ederek etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle ilerlemiş kanser sıklığı ve buna bağlı ölüm ve hastalık riskini düşürmekte mümkündür." ifadesini kullandı.



Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM), erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, farkındalığın artırılması amacıyla hizmet içi ve halk eğitimi yoluyla halkın bilgilenmesini sağladığını, rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanser taramalarını ücretsiz yaptığını belirten Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Kadınlarımız, 5 yılda bir yapılacak olan HPV DNA testi taraması ile rahim ağzı kanserinden korunabilmektedir. Ayrıca bağlı bulundukları aile hekimlerinden ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden de bu hizmeti ücretsiz olarak alabilmektedirler. Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve iyileşmenin erken teşhis ile doğru orantılı olduğunu unutmamalıyız."